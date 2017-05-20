الجامعة شاركت في مشاريع خدمة مجتمعية

التفاعل بين الطلاب وهيئة التدريس من أسباب نجاح العملية التعليمية

شعور الطالب بالتوتر قد تكون عقبة في طريقه للنجاح

الخبرة العملية والواقعية تنمي قدرات الطالب الأكاديمية

ربط الطالب بالحرم الجامعي ويربطه بالعملية التعليمية

نشجع الطلاب المصريين على الدراسة بالخارج

درسنا مجتمعات المهمشين في مصر

جورج ماركي عميد الطلاب بالجامعة الأمريكية في القاهرة، تولى سابقا العميد المعاون لكليه العلوم الإنسانية وترأس أيضا لجنتين لفرقة العمل بها، إحداهما مسؤولة عن إنشاء معهد البحوث من أجل بيئة مستدامه في 2013، والأخرى التي تتناول التعليم الصيفي-الشتوي في 2014، فضلا عن أنه كان مشاركا نشطا في اللجنة التي شكلها رئيس مفوضيه الاتحاد الأوروبي المشترك لدراسة الانتهاكات الطلابية.

حصل جورج ماركي علي جائزه التعليم الجامعي في 2012 من مفوضيه الاتحاد الدولي للطلاب، ومؤخرا تولي منصبا جديدا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو منصب عميد الطلاب.

التقته شبكة الإعلام العربية “محيط” مؤخرا وكان هذا الحوار:

بداية.. ماذا يعني عميد الطلاب؟

منصب عميد الطلاب “Dean of students” كان موجودا في السابق وتم وقفه ووضع بدلا منه منصب نائب الرئيس لشؤون الطلاب وبعد فترة عاد المنصب من جديد، وأنا ثاني من يتولى هذا المنصب.

وهل المنصب تابع للطلاب أم للجامعة؟

المنصب تابع للجامعة، وأنا متفرغ لمشاكل الطلاب، وفي الأساس كنت أدرس وأتابع مع الطلاب العروض والمشاريع الخاصة بالتخرج، وكيفية عملها، ونقل الخبرة للتعامل مع المجتمع لكسر الطوق الأكاديمي والاحتكاك بالواقع.

ومكتب عميد الطلاب يقوم بمساعدة الطالب، إن كان الأمر متعلقاً بالحصول على نصح أو استشارة ما، أو عند التعامل في مسائل شخصية تخص الطالب، أما إن كان الأمر يتعلق بالناحية الأكاديمية، فيمكنني توجيه الطلاب إلى الأشخاص المعنيين من خلال خبرتي السابقة كعميد مشارك بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق فإن مكتب عميد الطلاب يعد مركزا شاملا للأمور التي تهم الطلاب باعتباره وظيفة من إدارة الجامعة لخدمة الطلاب وليس من الطلاب إلي الجامعة.

وما المشاريع التي تقدم بها الطلاب للمشاركة فيها؟

مشاريع “رسالة” ومشروع “على الرصيف ” و”عشانك يا بلدي”، ونشارك مع منظمات مجتمع مدني ويشرف علي هذه المشروعات أساتذة وخبراء يشرفون علي عمل النتائج.

وقد تقدم الطلاب بمشروعات عن تلوث المياه في منطقة كرداسة، القمامة في منطقة بولاق، والمشاركة المجتمعية في منطقة المعصرة بحلوان.

وما المشاريع الغريبة التي عرضت عليك؟

شكى الطلاب من ضيق وقت الغداء فاختاروا أماكن لذلك ووضعوا له مقابل مادي ورفضت الجامعة المكسب الذي جاء من ذلك، فخدمة المجتمع هو الهدف.

وما الخطوات التي اعتمدتم عليها لحل مشكلات الطلاب؟

الخطوة الأولى التي اعتمدنا عليها هي إزالة المعوقات التي تعوق نجاح الطالب، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يرجع عجز أكثر من 75% من الطلاب عن إتمام دراساتهم الجامعية إلى أسباب لا تمت بصلة لأدائهم الأكاديمي، ولحسن الحظ تحظى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمعدل عالٍ للطلاب الذين يكملون دراستهم بالجامعة، وهى خير شهادة على حرص الطلاب وإصرارهم على إتمام دراستهم، ومع ذلك، ومن حين لآخر، قد تظهر عوامل غير أكاديمية تتسبب في شعور الطالب بالتوتر، والتي قد تكون عقبة في طريقه للنجاح، لذلك كان علينا أن نمكن الطالب للنجاح داخل قاعة الدراسة وخارجها، وأؤكد على أن اعتبار التجربة الأكاديمية للطالب كجزءً من الصورة الأشمل يعد خطوة مهمة نحو تحسين تجربة الحياة الطلابية بأكملها.

الحرم الجامعي وتحقيق الرسالة الجامعية كيف نربط بينهم في الأنشطة الطلابية؟

من الأهداف التي نسعي لتحقيقها داخل الحرم الجامعي جعله مكانا أكثر إمتاعا وجاذبية لقضاء الوقت به وتكوين شبكات اجتماعية أقوى، نريد الطلاب أن ينظرون للحرم الجامعي على أنه أكثر من مجرد قاعات للدراسة، إن قضاء الوقت بالحرم يعد من أفضل الطرق التدريس وتكوين شبكات اجتماعية، وربما يكون من الأماكن الآمنة لمقابلة والتعرف على أُناس من خلفيات مختلفة، فمكتبنا منشغل بإعداد الأنشطة الداخلية والخارجية التي تشجع على التفاعل المنظم والعفوي بين الطلاب، كما يعد التفاعل بين الطلاب وهيئة التدريس أيضاً جزءً من خطتنا، كما أن هيئة التدريس هي المورد الأكثر قيمة لدى الطلاب ويجب أن يستفيد الطلاب منها بقدر الإمكان.

الأنشطة والفعاليات خارج قاعة الدرس ما هو دوركم فيها؟

أهمية إقامة فعاليات وأنشطة وعقد جلسات تدريبية للاحتفاء بهذا التنوع الثقافي الموجود بالجامعة، وأيضاً لتثقيف الطلاب بمسائل ذات الصلة، مثل العدالة الاجتماعية، والهوية، علاوة على ذلك، تؤكد الخطة التي أعدها مكتب عميد الطلاب على العمل على تزايد التنوع بين القادة من الطلاب كي يشعر الجميع بأن هناك من يمثله بالحرم الجامعي.

وماذا عن مشكلات الطلاب الوافدين ومشاكلهم السياسية؟

دمج الطلاب الأجانب داخل مجتمع الجامعة أمر مهم من أجل تزايد التنوع وأن يعمل على تقارب كل من الطلاب الأجانب والمصريين لخلق المزيد من الفرص للمشاركة والتنوع الثقافي، والحقيقة أن الطلاب لا يطرحون علينا مشاكل سياسية تخصهم.

ونحاول دائما تشجيع الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعة على الدراسة بالخارج، ودعمهم في التحديات التي سيواجهونها عند التعرف على مجتمع جديد أو ثقافة جديدة، وهناك العديد من المسارات التي يمكن استخدامها لتحقيق رؤية أكثر عالمية، مثل أن يكون الطالب سفيراً لبلده أثناء سفره للخارج، أو الانضمام لمنظمة دولية، أو إلقاء الخطابات، أو نشر الصور التي تقدم رسالة، أو إنشاء مدونة.