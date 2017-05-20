أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تكرير جديدة وتطوير الوحدات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية ، تُعد من أهم المحاور الرئيسية لخطط واستراتيجية وزارة البترول المتكاملة التى يتم تنفيذها حالياً لتوفير وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ، خاصة التى يتم استيراد جزء كبير منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك مثل السولار والبنزين والبوتاجاز .

جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول لمشروع الشركة المصرية للتكرير ، ومعمل القاهرة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد البترولية يرافقه وكيلا أول الوزارة ورئيس هيئة البترول ورئيسا شركتى انبى وبتروجت ونواب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع ود .أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة .

بدأت الجولة بتفقد الوزير ومرافقوه الأعمال الإنشائية بمشروع الشركة المصرية للتكرير الذى ينفذه قطاع البترول باستثمارات حوالى 7ر3 مليار دولار والذى يُعد واحداً من أهم مشروعات التكرير الجديدة .

وأشاد الوزير خلال الجولة بالتقدم الملحوظ فى تنفيذ المشروع الذى يعد أحد المشروعات الكبرى التى تحرص وزارة البترول على تنفيذها لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وانها تولى المشروع كافة أوجه الدعم ، لافتاً إلى أنه يمثل أحد أهم المشروعات التى يشارك فيها قطاع البترول مع القطاع الخاص ، مشيرا الى أن انعكاسات المشروع على الإقتصاد كبيرة حيث سيوفر العملة الصعبة التى توجه لاستيراد المنتجات البترولية الاساسية للسوق المحلى ، فضلا عن مساهمته فى تحقيق رؤية مصر فى التحول لمركز اقليمى محورى لتداول الطاقة ، واكد أنه يأمل فى الانتهاء من المشروع بنهاية العام الجارى وبدء التشغيل التجريبى ليبدأ الانتاج الفعلى فى عام 2018 .

وأشاد الدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة بالدعم الذى توليه وزارة البترول للمشروع لسرعة وضعه على الإنتاج موضحاً أن المشروع نموذج للمشروعات صديقة البيئة الذى يستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق معايير عالية من الكفاءة فى الأداء البيئى ، ويعتمد على استخدام تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير لتحويله لمنتجات عالية القيمة يحتاجها السوق المحلى بدلاً من استيرادها ، وسيم تغذية هذا المشروع من المازوت المنتج من شركة القاهرة لتكرير البترول بطاقة سنوية حوالى 3ر4 مليون طن ليتم انتاج حوالى 3ر2 مليون طن سولار وحوالى 600 ألف طن من وقود النفاثات و 850 ألف طن بنزين بأنواعه و 80 ألف طن بوتاجاز سنويا إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت ، وأوضح أن نسبة تقدم الأعمال بالمشروع بلغت 94 % .

وتجد الإشارة أن المشروع يشارك فيه هيئة البترول بنسبة 24% ومجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بنسبة 76% ، ويلتزم المشروع بتنفيذ كافة التوصيات والاشتراطات البيئية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وعلى رأسها إعداد سجل بيئى وإتاحته للتفتيش وهو ما يتم بالفعل.

كما قام الوزير بتفقد سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة القاهرة لتكرير البترول حيث أوضح المهندس محمد حشيش رئيس الشركة أن اعمال التطوير ورفع الكفاءة تسير وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة والتي ستؤدى الى تحقيق زيادة فى الإنتاج ورفع العائد على رأس المال فضلاً عن توفير مادة التغذية اللازمة من المازوت لمشروع المصرية للتكرير لتحويله الى منتجات بترولية يحتاجها السوق المحلى ، مشيراً الى اهتمام الشركة بدعم إمكانيات الأمن والسلامة داخل الوحدات الإنتاجية .