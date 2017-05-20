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تعرف على ماحدث بين سلمان وترامب عند تناول القهوة
ترامب يصل الى السعودية ويلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز

تعرف على ماحدث بين سلمان وترامب عند تناول القهوة

2017-05-20 12:28:30
وكالات

استقبل العاهل السعودي، “الملك سلمان بن عبد العزيز”، السبت، الرئيس الأمريكي “ترامب” في الرياض، وتحديدًا في مطار الملك خالد الدولي.

وعند تناولهم لفنجان من  القهوة العربية، أوضح الملك سلمان لترامب كيفية التعامل مع  فنجان القهوة العربية بعد تناولها من خلال هزّ الفنجان، في إشارة إلى الانتهاء منها وعدم سكب فنجان آخر، وذلك حسب التقاليد العربية في السعودية.

وكان ترامب قد غادر واشنطن، مساء الجمعة، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في 3 قمم، تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، السبت.

وتستضيف الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة اليوم، السبت، وغدًا، الأحد، تحت عنوان “العزم يجمعنا”، “سعودية أمريكية، وخليجية أمريكية، وعربية إسلامية أمريكية”.

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