نفت الفنانة نادية الجندي، ما تردد مؤخرًا حول شائعات زواجها، موضحة أنها ستعلن خبر زواجها للجميع حال حدوثه.

وقالت عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام”: “الزواج ليس عيبًا أو حرامًا ولكن الخبر غير صحيح ولو فكرت هذا الأمر وحصل سأعلنه للناس ولجمهوري .

وكانت أخبار تداولت مؤخرًا حول استعداد نادية الجندي للزواج بعد قصة حب جديدة، وحرصت نادية على نفي خبر زواجها منعًا للشائعات.