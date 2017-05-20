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نادية الجندي: الخبر غير صحيح.. والزواج مش حرام
نادية الجندي ـ نادية الجندى

نادية الجندي: الخبر غير صحيح.. والزواج مش حرام

2017-05-20 12:33:40

نفت الفنانة نادية الجندي، ما تردد مؤخرًا حول شائعات زواجها، موضحة أنها ستعلن خبر زواجها للجميع حال حدوثه.

وقالت عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام”: “الزواج ليس عيبًا أو حرامًا ولكن الخبر غير صحيح ولو فكرت هذا الأمر وحصل سأعلنه للناس ولجمهوري .
وكانت أخبار تداولت مؤخرًا حول استعداد نادية الجندي للزواج بعد قصة حب جديدة، وحرصت نادية على نفي خبر زواجها منعًا للشائعات.

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