كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن بيع 112 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 1973 فدانا، بإجمالي مبلغ 173 مليونا و809 آلاف جنيه، وذلك خلال جلسات الأسبوع الماضي، من المزاد العلني والذي يعقد بالمتحف الزراعي، والمخصص لبيع 7500 فدان ضمن أراضي مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن جلسة الخميس الماضي، أسفرت عن بيع 30 قطعة، بمساحة إجمالية 438 فدانا، بمبلغ 34 مليونا و111 ألف جنيه، حيث تم بيع القطعة رقم 145، والبالغ مساحتها 18 فدانا، بمبلغ مليون و530 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان حوالي 85 ألف جنيه، وكذلك بيعت القطعة رقم 146، والبالغ مساحتها 15 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و305 آلاف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالي 87 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 147، والبالغ مساحتها 15 فدانا، بمبلغ مليون و115 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 77 ألف جنيه، والقطعة رقم 148 ومساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و688 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 84 ألفا و400 جنيه، وتم بيع القطعة رقم 149، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و430 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 71 ألفا و500 جنيه.

وأوضح البيان أنه تم بيع القطعة 150، والبالغ مساحتها 17 فدانا، بمبلغ مليون و50 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 61 ألفا و800 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 151، والبالغ مساحتها 11 فدانا، بمبلغ 991 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 90 ألفا و100 جنيه، وكذلك القطعة رقم 152، والبالغ مساحتها 11 فدانا، بمبلغ مليون و67 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 97 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 153، والبالغ مساحتها 13 فدانا، بمبلغ مليون و144 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 88 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 154، والبالغ مساحتها 8 أفدنة، بإجمالي مبلغ 572 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 71 ألفا و500 جنيه.

وتابعت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 163، ومساحتها 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و482 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 78 ألف جنيه، وكذلك بيعت القطعة رقم 164، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و363 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالي 71 ألفا و750 جنيها، وبيع القطعة رقم 166، والبالغ مساحتها 16 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و160 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 72 ألفا و500 جنيه، وبيعت القطعة رقم 167، والبالغ مساحتها 13 فدانا، بمبلغ مليون و47 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 80 ألفا و600 جنيه، والقطعة رقم 169 ومساحتها 15 فدانا، بمبلغ مليون و12 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 67 ألفا و500 جنيه، كما تم بيع القطعة 170، والبالغ مساحتها 10 أفدنة، بمبلغ 645 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 64 ألفا و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 171، والبالغ مساحتها 8 أفدنة، بمبلغ 496 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 62 ألف جنيه.

وأشار البيان إلى أنه تم بيع القطعة رقم 172، والبالغ مساحتها 13 فدانا، بإجمالي مبلغ 871 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 67 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 173، والتي تبلغ مساحة 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و615 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 85 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 174، ومساحتها 11 فدانا، بإجمالي مبلغ 765 ألف جنيه، حيث بلع سعر الفدان 69 ألفا و600 جنيه، وبيع القطعة رقم 175، والبالغة 6 أفدنة، بإجمالي مبلغ 403 آلاف جنيه، وبلغ سعر الفدان 67 ألفا و200 جنيه، وكذلك القطعة رقم 177، والتي تبلغ مساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و268 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 63 ألفا و400 جنيه.

كما تم بيع القطعة رقم 195، والبالغ مساحتها 11 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و177 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 107 آلاف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 196، والتي تبلغ مساحة 18 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و557 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 86 ألفا و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 197، ومساحتها 13 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و79 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 83 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 198، والبالغة 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و503 آلاف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان حوالى 79 ألفا و150 جنيها، وكذلك القطعة رقم 199، والتي تبلغ مساحتها 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و489 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 78 ألفا و400 جنيه، وكذلك القطعة رقم 200، والبالغ مساحتها 14 فدانا، بإجمالي 994 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 71 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 204، ومساحتها 13 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و63 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 81 ألفا و800 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 205، ومساحتها 14 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و190 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 85 ألف جنيه.

كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن أنه قد تم بيع 82 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 1535 فدانا، بمبلغ 139 مليونا و698 ألف جنيه، وذلك خلال 4 جلسات بالأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تستمر جلسات المزاد حتى يوم 25 مايو الجاري، لاستكمال بيع باقي القطع ضمن أراضي مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات.