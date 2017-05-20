نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى؛ لقيامهم بسرقة 90 ألف دولار من صاحب شركة صرافة عقب إصابته بطلق نارى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية قد تلقت بلاغا من مستشفى أبوحماد بالشرقية، باستقبالها مدير إحدى شركات الصرافة، مصابا بطلق خرطوش بالقدم اليمنى.. وبالانتقال وسؤال نجله عن ملابسات الواقعة، أفاد بأنه حال توجه والده لمحل عمله، فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة، يتعدون عليه بالضرب بسلاح نارى “فرد خرطوش” كان بحوزة أحدهم، واستولوا على حقيبة كانت بحوزته، بداخلها مبلغ مالى قدره 90 ألف دولار.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة 11 متهما كونوا فيما بينهم، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوحماد.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام من ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وحقيبة تحتوى على مبالغ مالية، بالإضافة إلى إحدى السيارات.

وبمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بارتكاب الواقعة، لعلمهم بوجود مبلغ مالى كبير بحوزة المجنى عليه، وأن الحقيبة المضبوطة بحوزتهم خاصة بالمجنى عليه، والسيارة هى ذاتها المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ويجرى استكمال مناقشة المتهمين عما ارتكبوه من جرائم أخرى.