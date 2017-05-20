 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 12:49 مساءً
روابط سريعة
تعرف على رد فعل الداعية السعودي محمد العريفي عن زيارة ترامب للمملكة

تعرف على رد فعل الداعية السعودي محمد العريفي عن زيارة ترامب للمملكة

2017-05-20 12:17:48
متابعات

علّق الداعية السعودي الشهير، “محمد العريفي”، على وصول الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى السعودية واستقبال “الملك سلمان” له بمطار الرياض.

وقال “العريفي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اللهم اجمع كلمة عبادك على الخير والهدى، واشمل بتسديدك وتوفيقك ما تبذله المملكة من جهود وملتقيات، ووفق ولاة الأمر لخير العباد والبلاد”.

ووصل الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، إلى المملكة العربية السعودية منذ قليل، في أول زيارة خارجية له منذ تولي الحكم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3