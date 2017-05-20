علّق الداعية السعودي الشهير، “محمد العريفي”، على وصول الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى السعودية واستقبال “الملك سلمان” له بمطار الرياض.

وقال “العريفي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اللهم اجمع كلمة عبادك على الخير والهدى، واشمل بتسديدك وتوفيقك ما تبذله المملكة من جهود وملتقيات، ووفق ولاة الأمر لخير العباد والبلاد”.

ووصل الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، إلى المملكة العربية السعودية منذ قليل، في أول زيارة خارجية له منذ تولي الحكم.