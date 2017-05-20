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حكيم: محمد لطفي جسد دوري في «حلاوة روح» بعدما اعتذرت عنه.. فيديو
الفنان حكيم

حكيم: محمد لطفي جسد دوري في «حلاوة روح» بعدما اعتذرت عنه.. فيديو

2017-05-20 12:13:31

قال نجم الغناء الشعبي «حكيم»، إنه اعتذر عن تقديم دور في فيلم «حلاوة روح» والذي جسده الفنان محمد لطفي، موضحا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة.

وكشف حكيم خلال استضافته في برنامج “كل يوم جمعة” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه شاهد الفيلم وحضر عرض الافتتاح، وتعجب كثيرا من الهجمة التي تعرض لها الفيلم، مشيرًا إلى أن الفيلم ناقش العديد من القضايا أبرزها حالة الطمع في المرأة المتزوجة التي يغيب زوجها، والأب الذي يريد أن يكون ابنه قوادا مثله.

وأكد المطرب الشعبي، أنه قام بالغناء في الفيلم، وتوقع أن تنجح الأغنية قبل أن يتم عرض الفيلم.



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