أكد الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن المباحثات تجرى على قدم وساق بين مصر والفاتيكان، استعدادًا لعقد مؤتمر دولي بمصر تحت الرعاية المشتركة لمصر والفاتيكان فى أقرب وقت ممكن بشأن إحياء مسار العائلة المقدسة بمصر، مما يساهم في دفع وتنشيط السياحة بشكل عام، والسياحة الدينية إلى مصر بصفة خاصة.

وقال “دانيال”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم، السبت، إن هناك ترحيبا كبيرا من قبل دولة الفاتيكان لإنتاج فيلم يرصد مسار العائلة المقدسة بمصر، مشيرا إلى أن ذلك تأكيدًا لرغبة البابا فرانسيس والفاتيكان فى تكثيف التعاون مع مصر بجميع المجالات المتاحة، كما تندرج تحت جهود الحكومة المصرية وإسهامات وزارتى السياحة والخارجية فى تنشيط السياحة بصفة عامة، والسياحة الدينية بصفة خاصة.