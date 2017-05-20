 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 12:38 مساءً
روابط سريعة
المتاحف التخيلية..العملاق القادم في عالم العروض المتحفية
3-متحف-الفن-في-جزيرة

المتاحف التخيلية..العملاق القادم في عالم العروض المتحفية

2017-05-20 12:07:46
وكالات - أ ش أ

أكد المهندس محمد فاروق مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، أحد المراكز البحثية بمكتبة الأسكندرية، أن التطبيقات التكنولوجية بالتصوير ثلاثي الأبعاد هو العملاق القادم في عالم العروض المتحفية، ويعد مساهما للمتاحف المادية فى التنشيط السياحى، فيستطيع أى زائر لها من خلال لمسة داخل التطبيق التنقل والتجول داخل أكبر وأعظم متاحف المقتنيات الأثرية والتراثية في أي بلد في العالم.

جاء ذلك من خلال مشاركة مركز توثيق التراث مؤخرا في احتفالية قطاع المتاحف بوزارة الآثار باليوم العالمي للمتاحف بمعرض لأهم التطبيقات التكنولوجية التي طورت لتكون جزءا من العروض المتحفية المختلفة.

وأشار فاروق إلى أن زوار هذا المتحف الافتراضي يستطيعون استعراض الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد للتماثيل والقطع الأثرية أو الأعمال الفنية أو حتى القيام بجولة داخل أحد المعابد الفرعونية القديمة، دون أن يبرحوا أماكنهم، فيتم خلال المشروع إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد من مقتنيات المتاحف عبر القيام بالمسح الإلكتروني لها لتسجيل كامل تفاصيلها المادية من لون وانحناءات وبروزات، ثم معالجة النموذج المجسم الناتج رقمياً باستخدام نظم حاسوبية خاصة، كي يبدو متطابقا مع أبعاد ومقاييس ولون الجسم الأصلي.

من جانبه، أكد المهندس محمد إسماعيل عضو المجلس الدولي للمتاحف ونائب مدير مركز توثيق التراث، أهمية وضع استراتيجيات رقمية للمتاحف المصرية وضرورة التوسع الإنشائي للواقع التخيلي من أجل نشر محتوياتنا لتجاوز الحدود المادية لمتحفنا، بحيث يكون كل من الدليل الرقمي والدورة المقدمة على الانترنت جزءا من استراتيجية شاملة تضم كذلك الهواتف المحمولة ولعبة حاسب آلي ومجموعة مقتنيات رقمية .

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3