بلغ عدد التأشيرات الصادرة للمعتمرين المصريين 450 ألف تأشيرة منذ بداية الموسم مطلع شهر رجب الماضى، وتوقع عدد من الشركات زيادة اﻷعداد بواقع 150 ألف تأشيرة أخرى حتى نهاية الموسم.

وقالت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بمجلس تسيير أعمال اتحاد غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة «من الصعب توقع أعداد المعتمرين فى رمضان المقبل خاصة فى ظل زيادة الأعداد بشكل كبير الشهر الحالى».

أضافت أن أعداد المعتمرين اقتربت من 500 ألف منذ بداية الموسم حتى منتصف اﻷسبوع الجارى، وهذه الأرقام ستسجل قفزات خلال رمضان، والأسعار ستشهد ارتفاعا بحد أدنى 35% وربما وصل 100% لبعض البرامج.

وقال باسل السيسى الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن شهر رمضان يعد الموسم للعمرة وستتضاعف الأسعار فى رمضان، ليصل أقل سعر للعمرة إلى 13 ألف جنيه بدلا من 6.8 ألف جنيه للغرف السداسية، و15.3 ألف جنيه للغرف الخماسية، وقد يصل إلى 40 ألفا للفئات 4 نجوم.

واستبعد إمكانية التنبؤ بأعداد معتمرى شهر رمضان بشكل دقيق. لكن الحجوزات الحالية ترجح سفر 250 ألف معتمر آخرين حتى نهاية الموسم.

وأشار إلى أن إجمالى التأشيرات الصادرة وصل 450 ألف معتمر، و توقع ألا يقل عدد المسافرين عن 600 ألف معتمر مع نهاية الموسم.

واتفق معه أشرف شيحة العضو المنتدب لشركة الطيار للسياحة والسفر، وتوقع سفر ما يقرب من 250 ألف معتمر خلال رمضان، وتضاعف أسعار البرامج بالكامل باعتبار شهر رمضان هو الموسم الحقيقى للعمرة.

ورفع الطيار سقف التوقعات بشأن إجمالى العدد المتوقع للمعتمرين فى العام الجارى فوق مستوى 800 ألف معتمر أسوة بالعام قبل الماضي، على أثر تقدم عدد كبير من المواطنين على السفر لأداء مناسك العمرة فى شهر رمضان.

وكانت وزارة السياحة أرجأت بدء موسم العمرة حتى بداية شهر رجب الماضى بتأخير 6 شهور عن موعدها.