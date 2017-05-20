دورة لتدريب لضباط مديرية أمن المنوفية على مهارات التعامل مع الصم وضعاف السمع

نظمت مديرية أمن المنوفية، دورة تدريبية لضباط المديرية؛ لتعلم لغة الإشارة، واكسابهم مهارات التعامل مع الصم وضعاف السمع؛ من خلال عدد من المدربين والمتخصصين فى ذلك المجال؛ لتمكين الضباط من تلقى بلاغات ذوى الإحتياجات الخاصة، لاسيما الصم والبكم وضعاف السمع.

وتساهم تلك الدورات فى تعلم الضباط كيفية تلقى البلاغ من تلك الحالات، والتعامل مع استغاثاتهم، بما يحقق المستهدف من تلك الدورات، فى الوصول وتقديم الخدمة الأمنية لكافة المواطنين على اختلاف حالاتهم .

ويأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية، ولاسيما ذوى الإحتياجات الخاصة من الصم والبكم وضعاف السمع.