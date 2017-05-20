قال مسؤول سعودى كبير اليوم السبت، أن المملكة ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم “داعش”، وغيره من الجماعات الإسلامية المتشددة على الإنترنت وذلك فيما بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب زيارة للسعودية.

وقال محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، ومقرها السعودية للصحفيين، أن المركز سيفتتح غدا الأحد تزامنا مع زيارة ترامب.