 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 12:43 مساءً
روابط سريعة
السعودية تفتتح مركزا رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم "داعش" على الإنترنت
ذبح ضابط مخابرات روسيا في سوريا- داعش‎

السعودية تفتتح مركزا رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم "داعش" على الإنترنت

2017-05-20 12:11:31
وكالات

قال مسؤول سعودى كبير اليوم السبت، أن المملكة ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم “داعش”، وغيره من الجماعات الإسلامية المتشددة على الإنترنت وذلك فيما بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب زيارة للسعودية.

وقال محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، ومقرها السعودية للصحفيين، أن المركز سيفتتح غدا الأحد تزامنا مع زيارة ترامب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3