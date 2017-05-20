ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن دمياط عناصر تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم (180 كيلو جراما) من نبات البانجو المخدر.

ووردت معلومات إلى ضباط إدارة البحث الجنائي بدمياط، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو عادل ا.أ “38 سنة سائق”، والمدعو حسن ا.أ “22 سنة سائق”، والمدعو محمود ا.أ “20 سنة عاطل”، سبق اتهامه في قضية “مخدرات”، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز المطرية بمديرية أمن الدقهلية،

بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ترويج المواد المخدرة بنطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المتهمين المذكورين بدائرة مركز فارسكور، حال استقلالهم سيارتين، وبحوزتهم 60 لفافة تحوى كل منها كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت جميعها نحو 180 كيلو جراما ومبلغ مالى.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارتين لتسهيل عمليات ترويج المواد المخدرة..وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.