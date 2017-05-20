"العمل الدولية" ترحب بالتزام الحكومة المصرية بالانضمام لبرنامج العمل الأفضل2017-05-20 12:00:55
كشف كونور بول مدير فريق عمل “برنامج العمل الأفضل” بمنظمة العمل الدولية بجنيف، أن نتائج اللقاءات التي تمت خلال الأسبوع الماضي ، مع وزراء القوى العاملة ، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، تؤكد أن مصر ساعية نحو تنفيذ التنمية المستدامة ، وأن لديها خطة طموحة اتخذتها منذ عام 2014 حتي الآن ولذلك حققت نتائج جيدة .
وأكد مدير فريق عمل “برنامج العمل الأفضل” بالمنظمة ،أن هذه الخطوات التي اتخذتها مصر جعلته يتواصل يوميا مع شركة ديزنى العالمية، بشأن حل الأزمة الخاصة بحظر دخول بعض المنتجات المصرية .
وشدد “بول” علي أنه فور عودته إلى المنظمة بجنيف، سيرفع تقريرا لإدارته يؤكد فيه التزام الحكومة المصرية ، وجديتها في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام لبرنامج العمل الأفضل (work program better) التابع لمنظمة العمل الدولية .
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان ، كونور بول ، بحضور بيتر فان غوى مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وعدنان الربابعة مدير مشروع التصدير “تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية” والوفد الممثل لبرنامج العمل الأفضل على هامش المؤتمر السنوي الذي عقده مكتب المنظمة بالقاهرة.
من جانبه،شدد سعفان أن وزارة القوي العاملة، حريصة على اتخاذ خطوات جدية في مشروع تعزيز القدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، الذي يعمل على ضم مصر في برنامج العمل الأفضل والانتقال بكل المنشآت للوضع الذي نتمناه، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على أن يتم الإنجاز السريع للمشروع في وقت قصير .
وقال وزير القوى العاملة : إنه على الرغم من وجود معوقات كثيرة في المناخ المصري في الفترة الحالية كحربها ضد الإرهاب، لافتا إلي أن حكومة بلادي تسعى جاهدة لإحداث خطوات جدية للنهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق مناخ عمل مستقر، معربا عن أنه كان يتمنى نتائج أفضل لمشروع تعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا أنها نتائج مناسبة بالنسبة للمعوقات التي تواجه التنفيذ .
.
ونوه بان إن اللقاءات التي تمت بين ممثلي الحكومة المصرية، ووفد برنامج العمل الأفضل بالمنظمة نقلت بصدق مدى جدية مصر في الانتقال لوضع أفضل من خلال الانضمام لهذا البرنامج ، متوقعا مزيدا من التعاون مع المنظمة والعمل الأفضل ، لافتا إلي أن المرحلة الحالية لا تتضمن رفاهية الوقت، مؤكدا الالتزام بالجدول الزمنى للحصول على نتائج سريعة للمشروع.
وقدم وزير القوي العاملة محمد سعفان هدية رمزية، لوفد برنامج العمل الأفضل بالمنظمة، من إنتاج إحدى المصانع المصرية التي شملها قرار شركة ديزني العالمية بوقف التصدير لها، مشيدا بجودة الإنتاج لهذا المصنع.
من جانبه، قال بيتر: إنه خلال الأيام السابع الماضية شمل جدول أعمال شاق أظهر جدية مصر ورغبتها في إحداث تغيير واضح في مناخ العمل، معتبرا أن برنامج العمل الأفضل قد بدأ بالفعل منذ 3 سنوات بالتوازي مع مشروع التصدير والتنافسية، مؤكدا أن ثمار هذا المشروع ستعم على الجميع، مشيرا إلي أن لقائه مع وزيري الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، كان مثمرا للغاية ، مؤكدا جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات ايجابية نحو العمل الأفضل .
وقدم كونور الشكر للوزير على كرم الاستضافة ، مؤكدا أن نتائج اللقاءات فاقت التوقعات وأن الاجتماعات أظهرت نتائج ايجابية كثيرة مشيدا بالجهد الذي تبذله وزارة القوى العاملة
والإدارة الرشيدة من الوزير.
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة»Fri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT