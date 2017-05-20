كشف كونور بول مدير فريق عمل “برنامج العمل الأفضل” بمنظمة العمل الدولية بجنيف، أن نتائج اللقاءات التي تمت خلال الأسبوع الماضي ، مع وزراء القوى العاملة ، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، تؤكد أن مصر ساعية نحو تنفيذ التنمية المستدامة ، وأن لديها خطة طموحة اتخذتها منذ عام 2014 حتي الآن ولذلك حققت نتائج جيدة .

وأكد مدير فريق عمل “برنامج العمل الأفضل” بالمنظمة ،أن هذه الخطوات التي اتخذتها مصر جعلته يتواصل يوميا مع شركة ديزنى العالمية، بشأن حل الأزمة الخاصة بحظر دخول بعض المنتجات المصرية .

وشدد “بول” علي أنه فور عودته إلى المنظمة بجنيف، سيرفع تقريرا لإدارته يؤكد فيه التزام الحكومة المصرية ، وجديتها في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام لبرنامج العمل الأفضل (work program better) التابع لمنظمة العمل الدولية .

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان ، كونور بول ، بحضور بيتر فان غوى مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وعدنان الربابعة مدير مشروع التصدير “تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية” والوفد الممثل لبرنامج العمل الأفضل على هامش المؤتمر السنوي الذي عقده مكتب المنظمة بالقاهرة.

من جانبه،شدد سعفان أن وزارة القوي العاملة، حريصة على اتخاذ خطوات جدية في مشروع تعزيز القدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، الذي يعمل على ضم مصر في برنامج العمل الأفضل والانتقال بكل المنشآت للوضع الذي نتمناه، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على أن يتم الإنجاز السريع للمشروع في وقت قصير .

وقال وزير القوى العاملة : إنه على الرغم من وجود معوقات كثيرة في المناخ المصري في الفترة الحالية كحربها ضد الإرهاب، لافتا إلي أن حكومة بلادي تسعى جاهدة لإحداث خطوات جدية للنهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق مناخ عمل مستقر، معربا عن أنه كان يتمنى نتائج أفضل لمشروع تعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا أنها نتائج مناسبة بالنسبة للمعوقات التي تواجه التنفيذ .‎

.

ونوه بان إن اللقاءات التي تمت بين ممثلي الحكومة المصرية، ووفد برنامج العمل الأفضل بالمنظمة نقلت بصدق مدى جدية مصر في الانتقال لوضع أفضل من خلال الانضمام لهذا البرنامج ، متوقعا مزيدا من التعاون مع المنظمة والعمل الأفضل ، لافتا إلي أن المرحلة الحالية لا تتضمن رفاهية الوقت، مؤكدا الالتزام بالجدول الزمنى للحصول على نتائج سريعة للمشروع.

وقدم وزير القوي العاملة محمد سعفان هدية رمزية، لوفد برنامج العمل الأفضل بالمنظمة، من إنتاج إحدى المصانع المصرية التي شملها قرار شركة ديزني العالمية بوقف التصدير لها، مشيدا بجودة الإنتاج لهذا المصنع.

من جانبه، قال بيتر: إنه خلال الأيام السابع الماضية شمل جدول أعمال شاق أظهر جدية مصر ورغبتها في إحداث تغيير واضح في مناخ العمل، معتبرا أن برنامج العمل الأفضل قد بدأ بالفعل منذ 3 سنوات بالتوازي مع مشروع التصدير والتنافسية، مؤكدا أن ثمار هذا المشروع ستعم على الجميع، مشيرا إلي أن لقائه مع وزيري الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، كان مثمرا للغاية ، مؤكدا جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات ايجابية نحو العمل الأفضل .

وقدم كونور الشكر للوزير على كرم الاستضافة ، مؤكدا أن نتائج اللقاءات فاقت التوقعات وأن الاجتماعات أظهرت نتائج ايجابية كثيرة مشيدا بالجهد الذي تبذله وزارة القوى العاملة

والإدارة الرشيدة من الوزير.