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7 أشياء ضرورية لنظافة المهبل فى فصل الصيف
تفتيح الاماكن الحساسة الدورة الشهرية

7 أشياء ضرورية لنظافة المهبل فى فصل الصيف

2017-05-20 12:02:44

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة فلابد ان تتخذى عدد من الاحتياطات لعدم حدوث التهابات فطرية فى المهبل تزعجك وتؤدى الى حدوث متاعب صحية ، ولهذا فكونى حريصة على التالى :

1- عدم إرتداء الملابس الداخلية المحكمة لفترة طويلة لانها تزيد من الحرارة والرطوبة بالمهبل، وهذا يؤدى إلى التهابات البكتريا وتؤثر فى إفرازات المهبل.

2- الإبتعاد عن منتجات العطور والصابون وأوراق المرحاض المعطرة التي قد تؤدى الى حساسية وتهييج بالأنسجة وتؤثر على المهبل.

3- الإهتمام بالنظافة لتجنب دخول البراز والبكتريا الى المهبل ويُفضل عند تنظيف المهبل إبدأى من الأمام الى الخلف بعيداً عن المهبل.

4- ابتعدى عن الملابس الداخلية المصنوعة من الياف صناعية “بوليستر” .

5 - تجنب الإجهاد والضغوط النفسية والتي من الممكن ان تُزيد من افرازات المهبل.

6 - ارتدي ملابس داخلية مصنوعة من القطن .

7 - السيدات المريضات بداء السكري عليهن المحافظة على نسبة سكر الدم و جعله تحت السيطرة .

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