واشنطن تقرر النظر في حادث مرافقي أردوغان على أعلى مستوى2017-05-20 12:24:09
أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت السلطات التركية بقلقها العميق من تصرفات مرافقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الاشتباكات مع معارضيه في واشنطن.
وقال متحدث باسم الوزارة في حديث لوكالة “تاس” الروسية، أمس الجمعة: “إن تصرفات عناصر الأمن الأتراك في وقت سابق من هذا الأسبوع قد أثارت أعمق قلق، وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من هذه الأحداث على أعلى المستوى”.
وأضاف المتحدث، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه: “إن إجراء تحقيق دقيق يمكننا من محسبة المسؤولين يمثل الأهمية الأكبر بالنسبة لنا”.
وأكد أن الخارجية الأمريكية استدعت، يوم الأربعاء الماضي، سفير تركيا لدى الولايات المتحدة، سيردار قيليتش، للقاء نائب وزير الخارجية، توماس شانون، بينما أوقفت السلطات المحلية لفترة قصيرة اثنين من مرافقي أردوغان خلال الاشتباك، لكنها أفرجت عنهما بعد مرور وقت وجيز.
يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، يوم الثلاثاء الماضي، أمام مقر السفارة التركية في واشنطن، بين أنصار أردوغان ومعارضيه.
وحصلت المشاجرة حينما كان الرئيس التركي في المبنى، وأدت الاشتباكات إلى إصابة 9 أشخاص و2 منهم جروحهما خطيرة.
ونشر في الإنترنت شريط مصور يظهر أعضاء خدمة حراسة أردوغان وهم يهاجمون بعنف معارضي الرئيس التركي.
وقال الإعلام الأمريكي إن شرطة واشنطن تنوي توجيه اتهامات لبعض مرافقي أردوغان على خلفية هذا الحادث.
من جانبها، زعمت السفارة التركية في واشنطن أن أعضاء من “حزب العمال الكردستاني” المصنف إرهابيا في تركيا هم من أثاروا الاشتباكات.
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة»Fri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT