قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يرافقه وزير الري الصومالي سيقومان بزيارة للمحافظة غدا / الأحد / .

وأوضح المحافظ فى تصريح اليوم أن وزير الري سوف يفتتح مشروع تشغيل المرحلة الأولى لآبار الري بالطاقة الشمسية بمركز الداخلة.

من جانبه ، أوضح محمد مصطفى وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد أن الآبار التي يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية في هذه المرحلة تصل إلى 25 بئرا بتكلفة إجمالية 37 مليون جنيه.. مشيرا الى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي لتشغيل 26 بئرا جديدة بمركز الداخلة بالطاقة الشمسية ضمن خطة الدولة لتشغيل جميع أبار الوادي الجديد بالطاقة الشمسية بدلا من الديزل والكهرباء.

وحذر مصطفى المزارعين من زراعة محصول الأرز هذا العام حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ويتم توقيع غرامة عليهم تقدر 4200 جنيه للآبار التي تتدفق منها ذاتيا و5300 جنيه للآبار التي تعمل بالسولار والكهرباء .

وقال إن هذا القرار يأتى بناء علي توجيهات الوزارة لأن محصول الأرز يستهلك كميات كبيرة من المياه تكفي لزراعة آلاف الأفدنة من المحاصيل الإستراتيجية الأخرى مما يمثل اعتداء على موارد مصر المائية في ظل محدوديتها وزيادة معدل الاستهلاك السنوي من المياه واعتماد المحافظة على المياه الجوفية.

وأضاف أن الوزارة بدأت في تطبيق برامج زراعية أخرى بديلة عن زراعة الأرز تتضمن زراعة محاصيل غذائية لا تؤثر زراعتها على المخزون الجوفي ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه وسيتم تدريب المزارعين على زراعتها عن طريق الحقول الإرشادية