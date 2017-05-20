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البابا فرنسيس يشارك لأول مرة في فيلم وثائقي
البابا فرنسيس - بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس يشارك لأول مرة في فيلم وثائقي

2017-05-20 11:55:29
وكالات

يشارك البابا فرنسيس في فيلم وثائقي يقول منتجوه إنه “فيلم تاريخي غير روائي”، في سابقة تعد الأولى من نوعها.

والفيلم إنتاج مشترك مع الفاتيكان وهذه هي المرة الثانية التي تتعاون فيها الفاتيكان مع مخرجين ومنتجين خارجيين، وأول مرة يتم التعامل فيها سينمائيا بصورة مباشرة مع البابا.

وسيتم تصوير البابا فرنسيس وهو يرد على أسئلة من سائر أنحاء العالم، ويناقش قضايا البيئة والهجرة والاستهلاك والعدالة الاجتماعية.

ويخرج الفيلم “فيم فندرز” وهو مخرج ألماني أخرج فيلم “وينغز أوف ديزاير”، وقد عقد لقاءات عديدة مطولة مع البابا لإخراج هذا الفيلم الذي لم يعلن بعد عن موعد عرضه.

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