أكد الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، أن مكافحة النفوذ الإيراني بالمنطقة العربية على رأس أجندة الملفات المطروحة بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تدرك المخاطر التي تمثلها سياسات طهران، وإن واشنطن طمأنت الرياض بأن الاتفاق النووي لن يمكن الدولة من التسلح النووي.

وأضاف “غباشي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية”أون لايف”، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتعامل بميزان عدالة مع الدول العربية مقارنة بإسرائيل، مؤكدا أن القضية الفلسطينية والسورية ستكون من على رأس الملفات المطروحة على أجندة ترامب بالسعودية.

وشدد نائب رئيس المركز العربي للدراسات، على أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لن تختلف عن ذي قبل برئاسة أوباما، قائلا: سيأتي ترامب لإبرام تعاقدات وصفقات سلاح مع دول الخليج دون أن يفعل أي تحرك جديد بأهم القضايا المطروحة بالمنطقة العربية، مثلما جاء أوباما للقاهرة ولم نر أي جديد بالسياسة الأمريكية تجاه قضايا المنطقة”.