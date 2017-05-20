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بالفيديو.. انخفاض في أسعار الخضراوات والفاكهة قبل رمضان
أسعار الخضراوات والفاكهة

بالفيديو.. انخفاض في أسعار الخضراوات والفاكهة قبل رمضان

2017-05-20 12:01:18
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عرض برنامج “8 الصبح”، على فضائية “dmc”، تقريرًا مفصلًا مزودًا بالأرقام عن أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق الجملة، وذلك عن اليوم السبت 20/5/2017.

سجلت أسعار الخضراوات: “الطماطم 4.75 جنيه للكيلو، البطاطس 3 جنيهات، الكوسة 3.25 جنيه، البصل 2.75 جنيه، الفاصوليا 3.25، الباذنجان 2.5 جنيه، الفلفل الرومي 3.25 جنيه، الجزر 2.25.

وسجَّلت أسعار الفاكهة: “البرتقال 6 جنيهات، الفراولة 8.5 جنيه، الجوافة 11 جنيه، الجريب فروت 5 جنيهات”.



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