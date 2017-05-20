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عالج نفسك بـ "الورد الطبيب"
قصور الثقافة تصدر الورد الطبيب

عالج نفسك بـ "الورد الطبيب"

2017-05-20 12:02:28
محيط - شيماء فؤاد

أصدرت سلسلة الثقافة العلمية التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة صبري سعيد كتاب “الورد الطبيب.. الأروماثيربي” تأليف د. سيد عبد الراضي.

يتناول الكتاب الطب البديل وكيف يساعد الإنسان على تناغم وشفاء وهارمونية الجسد والعقل والروح كمثلث متواصل ومتداخل لصحة الإنسان، وينطلق منها للزيوت العطرية والكيمياء وتأثيرها على أعضاء الجسد، وكيفية عمل الزيوت العطرية الأساسيةواستخداماتها وفوائدها وطرق استخلاصها، كما يتناول وجود الطب البديل في الأديان السماوية  ليس في الطب فقط ولكن في الحكمة والجمال أيضا.

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