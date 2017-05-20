13 صحيفة أوروبية تجري تحقيقا حول التهرب الضريبي وغسل الأموال في مالطا2017-05-20 11:09:37
بدأت 13 وسيلة إعلام أوروبي، أمس الجمعة، نشر “ملفات مالطا”، وهى تحقيق كبير حول “كواليس الملاذ الضريبى” المالطى، رفضته حكومة فاليتا، جملة وتفصيلا فى أوج الحملة الانتخابية.
ووعد موقع “ميديابارت” الإلكترونى الفرنسى، فى هذا التحقيق، “بالغوص فى كواليس هذا الملاذ الضريبى “غير المعروف”، الذى يتولى حتى 30 يونيو، رئاسة الاتحاد الأوروبى”، مؤكدًا أن الجزيرة الصغيرة التى يبلغ عدد سكانها 430 ألف نسمة، تحرم الدول الأخرى من عائدات ضريبيةن تبلغ مليارى دولار سنويًا.
وردا على سؤال لوكالة “فرانس برس”، اكتفى ناطق فى وزارة المال المالطية، بالقول، “ليس لدينا شئ نضيفه إلى ما قلناه حى الآن”، مشيرًا إلى نفى متكرر لاتهامات مماثلة، وجهها وزير ألمانى، فى الأيام العشرة الماضية.
وقال موقع “ميديابارت”، إن التحقيق الذى سينشر على مدى أسبوعين يتعلق “بالتهرب الضريبى، وغسل الأموال والفساد”، ويستند إلى لائحة أشخاص وكيانات مشاركة فى 53 ألفًا و247 شركة مسجلة فى مالطا.
وذكرت صحيفة ليسبريسو الإيطالية، أحدى وسائل الإعلام الـ 13 التى تشارك فى التحقيقات، أن إيطاليا هى البلد الأكثر تمثلًا فى “ملفات مالطا”، وبفارق كبير عن الدول الأخرى، مشيرة إلى حوالى ثمانية آلاف شركة مالطية، يسيطر عليها مساهمون إيطاليون.
وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى، “إلى جانب متعهدين أقاموا أو نقلوا نشاطات حقيقية، هناك جيش من مهاجرى الضرائب، مهاجرين للمواد الفاخرة وصناعيين ورجال مال وفنانين، وعدد كبير من الأشخاص المرتبطين بعصابات المافيا”.
وفى فرنسا، تحدث الموقع، عن رؤساء شركات كبرى، وشركات متعددة الجنسيات، مثل “بوينج وتوتال وايكيا”، ومصارف بينها “جى بى مورجان”.
وفى ألمانيا، ذكرت مجلة “دير شبيجل”، مجموعات “بى ام دبليو”، و”دويتشه بنك”، و”بوما”، و”ميرك”، و”بوش”، وغيرها، وأضافت أن شركة “لوفتهانزا” العملاقة للطيران، لديها “18 فرعًا فى مالطا”، التى اختارتها الشركة مقرًا لصندوق التقاعد، الذى تملكه.
وفى اتصال أجرته “دير شبيجل”، أكدت الشركات المعنية، أن وجودها فى مالطا، قانونى ومعلن لمصلحة الضرائب المالطية.
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة» - محيطFri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT