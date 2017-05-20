تعرض الفنان أحمد فلوكس، اليوم، إلى حادث سير، أدى إلى تهشم الجزء الخلفي من سيارته، وشاءت العناية الإلهية أن تنجيه من الحادث.

وشارك أحمد فلوكس صورة لسيارته التي تهشمت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقًا: “الحمد الله على كل شي ....”، ولم يذكر إن حدثت له إصابات أم لا.