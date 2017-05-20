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بالصورة.. أحمد فلوكس يتعرض لحادث سير
أحمد فلوكس

بالصورة.. أحمد فلوكس يتعرض لحادث سير

2017-05-20 11:03:56

تعرض الفنان أحمد فلوكس، اليوم، إلى حادث سير، أدى إلى تهشم الجزء الخلفي من سيارته، وشاءت العناية الإلهية أن تنجيه من الحادث.

وشارك أحمد فلوكس صورة لسيارته التي تهشمت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقًا: “الحمد الله على كل شي ....”، ولم يذكر إن حدثت له إصابات أم لا.

أحمد فلوكس

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