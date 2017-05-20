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إحياء ذكرى الـ40 لشهداء الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
جنازة ـ كنيسة طنطا ـ المرقسية

إحياء ذكرى الـ40 لشهداء الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

2017-05-20 11:03:58
متابعات

يُحيي أهالي شهداء تفجير الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم السبت، ذكرى الـ40 لضحايا التفجير الإرهابي، بدير مارمينا العجايبي بمنطقة الكينج مريوط، غرب الإسكندرية.
ودفن شهداء الكنيسة في مقبرة جماعية داخل دير مارمينا، وعددهم 7 شهداء ضحايا التفجير الذي أسفر عن استشهاد 17 وإصابة 48.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن تعافي المصابين وخروجهم من المستشفيات بالإسكندرية.

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