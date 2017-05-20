حدث فى مثل هذا اليوم 20 مايو .. إنتخاب سوكارنو رئيساً لأندونيسيا مدى الحياة2017-05-20 11:01:32
325 - انعقاد المجمع المسكوني الأول في نيقية لكنائس العالم.
526 - زلزال في سوريا وأنطاكية يقتل 300000 شخص.
1293 - سانشو الرابع ملك قشتالة ينشئ مدرسة الدراسات العامة في القلعة والتي أصبحت الآن أرقى جامعة إسبانية.
1498 - البحار البرتغالي فاسكو دا جاما يصل إلى كوجيكوده بالهند.
1622 - الإنكشارية يقتلون السلطان عثمان الثاني، وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية.
1873 - ليفاي ستراوس وجاكوب ديفس ينالا براءة اختراع البنطلون الجينز الأزرق بأزرار نحاسية.
1900 - بدأ دورة الألعاب الأولمبية الثانية في باريس.
1902 - استقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها.
1927 - بريطانيا تعترف بسيادة الملك عبد العزيز بن سعود على مملكتي نجد والحجاز واللتين اتحدتا لاحقاً لتشكلا المملكة العربية السعودية وذلك بموجب معاهدة جدة.
1934 - توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن والسعودية.
1948 - مجلس الأمن يقرر وقف إطلاق النار في فلسطين وتعيين الكونت فولك برنادوت وسيطاً.
1963 - إنتخاب سوكارنو رئيساً لأندونيسيا مدى الحياة.
2002 - استقلال تيمور الشرقية عن اندونيسيا.
2004 - محكمة إسرائيلية تدين مروان البرغوثي بضلوعه بقتل 5 إسرائيليين.
2007 - إشتباكات بين الجيش اللبناني ومنظمة فتح الإسلام في طرابلس وفي عدد من مناطق شمال لبنان وذلك بعد قيام الجيش اللبناني بمحاولة إلقاء قبض على أفراد من المنظمة إتهموا بسرقة أحد البنوك وأدى ذلك إلى قيام مصادمات بين الجيش وأفراد المنظمة.
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300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
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التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
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إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
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البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
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اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
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5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة» - محيطFri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
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البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
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شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
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«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT