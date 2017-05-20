325 - انعقاد المجمع المسكوني الأول في نيقية لكنائس العالم.

526 - زلزال في سوريا وأنطاكية يقتل 300000 شخص.

1293 - سانشو الرابع ملك قشتالة ينشئ مدرسة الدراسات العامة في القلعة والتي أصبحت الآن أرقى جامعة إسبانية.

1498 - البحار البرتغالي فاسكو دا جاما يصل إلى كوجيكوده بالهند.

1622 - الإنكشارية يقتلون السلطان عثمان الثاني، وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية.

1873 - ليفاي ستراوس وجاكوب ديفس ينالا براءة اختراع البنطلون الجينز الأزرق بأزرار نحاسية.

1900 - بدأ دورة الألعاب الأولمبية الثانية في باريس.

1902 - استقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها.

1927 - بريطانيا تعترف بسيادة الملك عبد العزيز بن سعود على مملكتي نجد والحجاز واللتين اتحدتا لاحقاً لتشكلا المملكة العربية السعودية وذلك بموجب معاهدة جدة.

1934 - توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن والسعودية.

1948 - مجلس الأمن يقرر وقف إطلاق النار في فلسطين وتعيين الكونت فولك برنادوت وسيطاً.

1963 - إنتخاب سوكارنو رئيساً لأندونيسيا مدى الحياة.

2002 - استقلال تيمور الشرقية عن اندونيسيا.

2004 - محكمة إسرائيلية تدين مروان البرغوثي بضلوعه بقتل 5 إسرائيليين.

2007 - إشتباكات بين الجيش اللبناني ومنظمة فتح الإسلام في طرابلس وفي عدد من مناطق شمال لبنان وذلك بعد قيام الجيش اللبناني بمحاولة إلقاء قبض على أفراد من المنظمة إتهموا بسرقة أحد البنوك وأدى ذلك إلى قيام مصادمات بين الجيش وأفراد المنظمة.