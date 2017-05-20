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ماذا قالت "إيفانكا ترامب" قبل وصولها إلى السعودية ؟!
ايفانكا ترامب

ماذا قالت "إيفانكا ترامب" قبل وصولها إلى السعودية ؟!

2017-05-20 11:04:33
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أبدت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب حماستها قبيل وصولها برفقة زوجها ووالدها دونالد إلى المملكة العربية السعودية، ووصفت في تغريدة لها على حسابها في موقع “فيسبوك” الزيارة بالتاريخية.

وقالت إيفانكا، اليوم السبت ننطلق اليوم في أول رحلة خارجية لهذه الإدارة. أتطلع إلى زيارة تاريخية وذات مغزى إلى الشرق الأوسط والفايتكان في سبيل تعزيز التسامح الديني على مستوى العالم”.

ووصل الرئيس ترامب صباح اليوم، وأظهرت لقطات للتلفزيون السعودي وصول الرئيس الأمريكي في أولى محطات أول جولة خارجية له منذ أن تولى السلطة في يناير/كانون الثاني، وكان في استقباله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعرضت قنوات إخبارية سعودية وعربية لقطات لطائرة ترامب وهي تحط في العاصمة السعودية الرياض. وقالت السعودية إن زيارة ترامب ستشمل اتفاقات سياسية وتجارية وستساعد على تعزيز الجهود المشتركة لقتال المتشددين الإسلاميين.

تلك الزيارة، اعتبرها خبراء ومحللون سياسيون، بمثابة “رسالة دعم” أمريكية للمملكة ضد إيران، لا سيما مع تشابه وجهات نظر المملكة والإدارة الجديدة بالولايات المتحدة تجاه طهران في الفترة الحالية.

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