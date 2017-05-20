البنا يبحث مع سفير كازاخستان سبل التعاون بين البلدين2017-05-20 11:00:23
بحث الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع “أرمان إيساغالييف” سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، سبل التعاون بين البلدين في كل المجالات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها.
وقال وزير الزراعة – في تصريحات له عقب اللقاء الذي عُقد بديوان الوزارة - إنه تم بحث سبل زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، لافتًا إلى أن كازاخستان، لديها فائض كبير في محصول القمح، فضلًا عن قدرتها العالية في إنتاج اللحوم نظرًا لما تمتلكه من أعداد كبيرة من رءوس الماشية.
وأشار البنا، خلال اللقاء، إلى المشروعات القومية الزراعية الكبرى في مصر حاليًا، وخاصة مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية شاملة في مصر، وتوفر فرصًا استثمارية كبرى، لافتًا إلى أن هناك إمكانية للتعاون المشترك في هذا الشأن.
واتفق الجانبان أيضًا خلال اللقاء على أن تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات، والوفود من البلدين، في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، مما يساهم في دعم وتنمية البحث العلمي في كلا البلدين.
ومن ناحيته أبدى السفير الكازاخي رغبة بلاده في أن يشمل التعاون أيضًا مجالات الخدمات البيطرية، والاستفادة من الخبرة المصرية، والإمكانيات التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ومراجعة وتحديث الخريطة الوبائية للأمراض.
وأكد وزير الزراعة، على أهمية مشاركة كازاخستان في المؤتمرات التي تعقد بالقاهرة خاصة في مجال الثروة الحيوانية للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.
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