قال مسئولٌ أمريكي في البيت الأبيض، إن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين الوفد المرافق للرئيس إلى السعودية وستركز مشاركتها على القضايا الاقتصادية التي تواجه المرأة السعودية.

وستشارك ابنة ترامب في مائدة حوار مع النساء السعوديات، لمعرفة المزيد عن القضايا التي تواجهها المرأة السعودية والنجاحات التي حقّقتها، بحسب «أخبار اليمن».

وبحسب موقع “ذاهيل” الأمريكي، فإن ابنة ترامب سافرت في شهر أبريل الماضي إلى ألمانيا، وشاركت مع المستشارة الألمانية في أنشطة متنوعة، وسترافق “إيفانكا” والدها إلى إسرائيل ثم إلى إيطاليا.

وتعد السعودية هي المحطة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي أعمال ثلاث قمم، بغرض بحث أجندة واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم.

وتجري القمة السعودية الأمريكية بسلسلة اجتماعات ثنائية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي، بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب.

وفي قمة أخرى، يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع ترامب، الأحد، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

ويجري ترامب قمة عربية إسلامية مع عدد من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم، لبحث سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفاعلية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف.