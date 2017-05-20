"نيويورك تايمز": ترامب أعد خطابه في السعودية على متن الطائرة

أشادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم السبت، باستقبال المملكة العربية السعودية لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في الرياض بعرض الطائرات.

وأبرزت الصحيفة استقبال العاهل السعودي الملك سلمان للرئيس الأمريكي، ووقوفهما لالتقاط صور بالقاعة الملكية في مطار خالد الدولى، قبل التوجه لموكب ينقلهما لقاعة المؤتمرات.

ونقلت الصحيفة عن مساعدي ترامب قولهم أن الرئيس قضى معظم الرحلة من واشنطن إلى الرياض، استغرقت 12 ساعة و20 دقيقة، بالاجتماع مع موظفيه، وقراءة الصحف والتحضير لخطابه.

وأكد المساعدون عدم نوم “ترامب” إلا قليلا في الطائرة.

ووصفت الصحيفة استقبال السعودية الحافل لترامب بالنادر، مشيرةً إلى تعليق لافتات في جميع أنحاء الرياض تحمل صورة ترامب والملك سلمان بجانب علمي السعودية وأمريكا.