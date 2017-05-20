تأجيل طعن مرسي وآخرين على أحكام "التخابر مع قطر" لـ3 يونيو2017-05-20 10:57:57
أجّلت محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقدَّم من الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على الأحكام الصادرة ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التخابر مع قطر”- لجلسة 3 يونيو.
وأوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى غير الملزِم لهيئة المحكمة، برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة.
كانت النيابة قد أحالت كلا من: محمد محمد مرسي عيسى العياط “محبوس”، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي “محبوس” مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبدالحميد أمين الصيرفي “محبوس”، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي “محبوس”، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان “محبوس”، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني “محبوس”، مضيف جوي بمصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل “محبوس”، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفي “طالبة”، وأسماء محمد الخطيب “هاربة”، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان “هارب”، أردني الجنسية مُعِدّ برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال “هارب”، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية- إلى محكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات أن “اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطَري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية؛ وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولّي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي،؛بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على أسرار الدولة والوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمصر.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي لكل من “أحمد عفيفي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل،” وبالسجن 40 عامًا على الرئيس المعزول محمد مرسي، وسكرتيره أمين الصيرفي، والمؤبَّد لأحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، وبالسجن 15 عامًا على كريمة الصيرفي، والمشدد 15 عامًا على كل من: أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبدالحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال.
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة» - محيطFri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT