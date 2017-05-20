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بالفيديو.. إيفانكا ترامب ترتدي زيّا محتشما في الرياض
إيفانكا ترامب

بالفيديو.. إيفانكا ترامب ترتدي زيّا محتشما في الرياض

2017-05-20 10:52:59
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” فيديو لإيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي ترتدي فستانا طويلا، وصف بالمحتشم في زيارتها للرياض مع الوفد المرافق لوالدها ترامب إلى السعودية.

وظهرت إيفانكا عكس طبيعتها؛ حيث كانت ترتدي الملابس القصيرة، وتسير ممسكة بيد زوجها، ليعلق النشطاء أن أيفانكا تبدو عكس طبيعتها لدى وصولها إلى العاصمة السعودية الرياض، ووصفوها بـ”إيفانكا المحتشمة”.



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