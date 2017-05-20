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ننشر أسعارالحديد اليوم السبت بالسوق المصري
حديد تسليح
حديد تسليح

ننشر أسعارالحديد اليوم السبت بالسوق المصري

2017-05-20 10:49:36
كتب ربيع شعبان

متوسط سعر الحديد في المصانع المصرية اليوم

اسم الشركة اسم المنتج السعر
حديد عز عز 9620 جنيه
الدخيلة 9630 جنيه
حديد المصريين المصريين 9500 جنيه
حديد بشاي بشاي 9600 جنيه
الوطنية للصلب العتال 9500 جنيه
حديد عطيه عطيه 9500 جنيه
حديد المراكبي المراكبي 9450 جنيه
حديد الكومي الكومي 9350 جنيه
حديد المعادي المعادي لم يتم تحديد السعر
حديد العشري العشري 9400 جنيه
حديد طنطا طنطا للصلب 9200 جنيه
حديد بيانكو بيانكو 9000 جنيه
حديد قوطة قوطة 9350 جنيه
حديد الجارحي الجارحي 9350 جنيه
حديد اركو اركو 9750 جنيه
حديد أكتوبر أكتوبر لم يتم تحديد السعر
حديد سرحان سرحان لم يتم تحديد السعر
السويس للصلب السويس للصلب 9450 جنيه
مصر ستيل مصر ستيل 9400 جنيه
حديد الجيوشي الجيوشي 9400 جنيه
الشركة الصينية الصينية لم يتم تحديد السعر
الحديد التركي تركي لم يتم تحديد السعر
الحديد الأوكراني أوكراني لم يتم تحديد السعر
جميع الأسعار يتم تحديثها بشكل لحظي حين وجود أي تغيرات في السوق المصري
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