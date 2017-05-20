ننشر أسعارالحديد اليوم السبت بالسوق المصري2017-05-20 10:49:36
متوسط سعر الحديد في المصانع المصرية اليوم
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|السعر
|حديد عز
|عز
|9620 جنيه
|الدخيلة
|9630 جنيه
|حديد المصريين
|المصريين
|9500 جنيه
|حديد بشاي
|بشاي
|9600 جنيه
|الوطنية للصلب
|العتال
|9500 جنيه
|حديد عطيه
|عطيه
|9500 جنيه
|حديد المراكبي
|المراكبي
|9450 جنيه
|حديد الكومي
|الكومي
|9350 جنيه
|حديد المعادي
|المعادي
|لم يتم تحديد السعر
|حديد العشري
|العشري
|9400 جنيه
|حديد طنطا
|طنطا للصلب
|9200 جنيه
|حديد بيانكو
|بيانكو
|9000 جنيه
|حديد قوطة
|قوطة
|9350 جنيه
|حديد الجارحي
|الجارحي
|9350 جنيه
|حديد اركو
|اركو
|9750 جنيه
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|لم يتم تحديد السعر
|حديد سرحان
|سرحان
|لم يتم تحديد السعر
|السويس للصلب
|السويس للصلب
|9450 جنيه
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|9400 جنيه
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|9400 جنيه
|الشركة الصينية
|الصينية
|لم يتم تحديد السعر
|الحديد التركي
|تركي
|لم يتم تحديد السعر
|الحديد الأوكراني
|أوكراني
|لم يتم تحديد السعر
|جميع الأسعار يتم تحديثها بشكل لحظي حين وجود أي تغيرات في السوق المصري
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