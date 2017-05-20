قال نجم الغناء الشعبي «حكيم»، للإعلامي عمرو أديب في برنامجه “كل يوم جمعة”، إن زوجته “جيهان” الوحيدة في المنزل التي تتحدث اللهجة الصعيدية، موضحًا أن زوجته لها جذور “فنزويلية”، وكانت في البداية لا تتحدث العربي على الإطلاق.

وكشف حكيم خلال تصريحات تليفزيونية، كواليس تعارفه علي زوجته، قائلًا: كنا نعمل سويًا، وحدث نوع من الاستلطاف، وبعدها ارتبطنا” مؤكدا أنه كان يحب الدخول إلى المطبخ أثناء وجود والدته، ولكن بعد الزواج لم يحدث على الإطلاق.

وتابع أن زوجته عبارة عن ربع مصري وربع يوناني ونصف فنزويلي، مضيفا: “أنا في البيت مش سي السيد إلا في أشياء محددة”.