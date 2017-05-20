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عمرو يوسف وكند علوش يقدمان أول عمل إذاعي لهما في رمضان
عمرو يوسف و كندة علوش

عمرو يوسف وكند علوش يقدمان أول عمل إذاعي لهما في رمضان

2017-05-20 10:38:38

نشر الفنان عمرو يوسف صورة من كواليس تسجيل المسلسل الإذاعى “توم وشيرى”، المقرر عرضه على راديو إنيرچى فى شهر رمضان المقبل، وهو أول عمل يجمعهما بعد زواجهما مطلع العام الجارى.

وعلق عمرو يوسف على الصورة المنشورة عبر حسابه على إنستجرام قائلا، “تسجيل المسلسل الإذاعى الجديد توم وشيرى على إذاعة إنيرچى، إنتاج شركة راديو وان، أنا توم وكندة شيرى، إن شاء الله ينال إعجابكم”.

يذكر أن عمرو يوسف يصور حاليا  مسلسل “عشم إبليس”، والذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، يشاركه البطولة أحمد بدير، دلال عبد العزيز، ريم مصطفى، دينا الشربينى، نهى عابدين، مريم حسن، ضياء عبد الخالق، تأليف ورشة كتابة، إخراج إسلام خيرى.

عمرو يوسف

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