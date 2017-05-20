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بدء قداس الأربعين لشهداء "مارجرجس" في طنطا
انفجار كنيسة طنطا

بدء قداس الأربعين لشهداء "مارجرجس" في طنطا

2017-05-20 10:48:56
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بدأ قداس ذكرى الأربعين لشهداء حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، الذي وقع الشهر الماضي، منذ قليل، والذي راح ضحيته ٢٩ شهيدًا وأصيب أكثر من ٩٠ آخرين.

وأعلنت الكنيسة عن إقامة الصلوات بكنيسة أبانوب الملحقة بكنيسة مارجرجس يترأسها الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، وبحضور أسر الشهداء وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويتم تفتيش جميع الوفود عبر البوابات الإلكترونية فضلًا عن تفتيشهم ذاتيًا واتخاذ إجراءات أمنية مشددة، يشرف عليها اللواء محمد الديب مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية.

ويتم السماح بالدخول لحاملي الدعوات من الباب، والحضور بدون دعوات من باب آخر فضلًا عن تفتيش حقائب السيدات.

كما تم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى الكنيسة بالحواجز الحديدية ومنع مرور السيارات بها.

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