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اليوم.. ندى موسى تستقبل عزاء شقيقها في عمر مكرم
ندى موسى

اليوم.. ندى موسى تستقبل عزاء شقيقها في عمر مكرم

2017-05-20 10:33:47

تتلقى الفنانة ندى موسى العزاء في شقيقها اليوم السبت، بمسجد عمر مكرم.
وكانت الفنانة أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن وفاة شقيقها، فيما أعلن أصدقاؤها والمقربون منها والعاملون معها فى مسلسل “الحساب يجمع” عن موعد العزاء.

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