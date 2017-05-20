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إسرائيل تكثف دورات تعليم اللهجة المصرية في جامعاتها
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إسرائيل تكثف دورات تعليم اللهجة المصرية في جامعاتها

2017-05-20 10:33:12
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تحدثت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن العامية المصرية بدأت تنتشر على نطاق واسع في الجامعات العبرية، وباتت تلك اللهجة تدرس في أقسام اللغة العربية.

ونقلت صحيفة “وطن” الكويتية عن مواقع إسرائيلية -لم تسمها- أن هناك إقبالا من الطلاب الاسرائيليين على تعلم اللهجات العربية العامية وخاصة المصرية، وأن الطلب على اللهجة المصرية تفوق على اللهجة الفلسطينية.

وافتتحت جامعة “باري إيران” الاسرائيلية قسما لتعليم العامية المصرية، وقامت كلية اللغات التابعة للجامعة بإجراء أكثر من 24 دورة لتعليم اللغة العربية العامية والفصحى لغير الناطقين بها، وقررت الجامعة أيضا إنشاء دورة تعليم اللهجة المصرية هذه السنة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاسرائيليين تعرفوا على اللهجة المصرية من خلال الأفلام والأغاني لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وسيشاهد الاسرائيليون الذين سينضمون لأقسام تعلم اللهجة المصرية مقاطع فيديو لعادل الإمام، ومسرحيات، وموسيقى تقليدية.

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