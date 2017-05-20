 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 11:14 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. ساندي تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية
ساندي المصرية

اليوم.. ساندي تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية

2017-05-20 10:28:37

تحتفل المطربة ساندي، اليوم، بحفل زفافها على المخرج حازم كتانة، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ودعت ساندي عددًا كبيرًا من نجوم الفن والغناء لحضور الزفاف.
وقبل تسعة أيام أعلنت ساندي أنها تستعد للزواج من المخرج حازم كتانة وهو مخرج مصري مقيم بالإمارات، وسبق وتعاونت معه في تصوير كليبها الأخير “Love” الذي يعد أول كليب عربي يتم عرضه مباشرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3