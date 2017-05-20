تحتفل المطربة ساندي، اليوم، بحفل زفافها على المخرج حازم كتانة، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ودعت ساندي عددًا كبيرًا من نجوم الفن والغناء لحضور الزفاف.

وقبل تسعة أيام أعلنت ساندي أنها تستعد للزواج من المخرج حازم كتانة وهو مخرج مصري مقيم بالإمارات، وسبق وتعاونت معه في تصوير كليبها الأخير “Love” الذي يعد أول كليب عربي يتم عرضه مباشرة.