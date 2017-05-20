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سموحة يغرم مانجا 20 ألف جنيه ويحيله إلى التحقيق بسبب تصريحاته‎
احمد نبيل مانجا لاعب سموحه

سموحة يغرم مانجا 20 ألف جنيه ويحيله إلى التحقيق بسبب تصريحاته‎

2017-05-20 10:46:32
أ ش أ

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر تغريم لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد نبيل مانجا بخصم 20 ألف جنيه من مستحقاته.

كما قررت إدارة النادي إحالة اللاعب إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية ردا على ما بدر من تصريحات ادعى خلالها أنه لم يتلق أي اتصالات سواء من الجهاز الفنى أو مجلس إدارة النادي للاطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء بتروجيت.

وأكدت إدارة النادى أنه من غير المقبول أن يصرح أى لاعب بمثل هذه التصريحات خاصة وأن نادى سموحه نادى كبير، يتصارع اللاعبون للانضمام إلى صفوفه نظرا لما يوليه من اهتمام بالغ بلاعبيه وما يقدمه للمصابين من رعاية طبية ونفسية متميزة.

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