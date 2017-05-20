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اليوم.. الحكم في اتهام الفنانة عبير الشرقاوي بسب وقذف طليقها
عبير الشرقاوي

اليوم.. الحكم في اتهام الفنانة عبير الشرقاوي بسب وقذف طليقها

2017-05-20 10:25:28

تصدر محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء صبحي ومصطفى رشدي، اليوم السبت، حكمها على الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها.
كان طليق الفنانة عبير الشرقاوي، أقام دعوى قضائية تحمل رقم“9820 لسنة 2016”، يتهمها فيها بالسب والقذف في عدة مناسبات، وأنها تعرضت لسيرته وإهانة كرامته.

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