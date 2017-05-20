بيونج يانج: على أمريكا التراجع عن "السياسة العدائية"2017-05-20 10:21:16
قال نائب مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة عليها التراجع عن “السياسة العدائية” تجاه بلاده قبل أن يتسنى إجراء محادثات بينما أبدت واشنطن قلقها إزاء احتمال أن تكون بيونجيانج عاكفة على تطوير مادة كيماوية تستخدم كغاز للأعصاب.
وقال كيم إن ريونج للصحفيين أمس الجمعة “كما يعلم الجميع، ألمح الأمريكيون إلى حوار... لكن المهم ليس الأقوال، بل الأفعال”.
وأضاف “التراجع عن السياسة المعادية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية شرط مسبق لحل جميع المشاكل في شبه الجزيرة الكورية... ومن ثم القضية الملحة التي يجب تسويتها في شبه الجزيرة الكورية هي وضع نهاية حاسمة للسياسة العدائية الأمريكية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.
وكانت كوريا الشمالية قد تعهدت بتطوير صاروخ يمكنه حمل رأس نووي يكون قادرا على ضرب الولايات المتحدة قائلة إن البرنامج لازم لمواجهة العدوان الأمريكي.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع رويترز في أواخر أبريل نيسان من أن نشوب “صراع كبير جدا” مع كوريا الشمالية احتمال قائم ولكنه قال إنه يفضل حلا دبلوماسيا للخلاف بشأن برامج بيونجيانج النووية والصاروخية.
وقال ترامب في وقت لاحق إنه “يشرفه” لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ظل ظروف مناسبة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن على بيونجيانج “وقف جميع أنشطتها غير المشروعة وسلوكها العدائي في المنطقة”.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على كوريا الشمالية في 2006 وشدد العقوبات ردا على خمس تجارب نووية أجرتها البلاد وتجربتين لإطلاق صاروخ طويل المدى. وتهدد بيونجيانج بإجراء تجربة نووية سادسة.
وأثارت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قلقا يوم الجمعة إزاء طلب كوريا الشمالية الحصول على براءة اختراع لإنتاج مركب سيانيد الصوديوم الذي يمكن استخدامه لتصنيع غاز الأعصاب تابون كما يستخدم أيضا في التنقيب عن الذهب.
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