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سفن صينية تجري تدريبات مشتركة في ميانمار
البحرية الصينية

سفن صينية تجري تدريبات مشتركة في ميانمار

2017-05-20 10:19:04
متابعات

ذكرت وزارة الدفاع الصينية اليوم السبت أن سفنا صينية وصلت إلى ميانمار حيث ستجري تدريبات مشتركة في مجالات الاتصالات والبحث والإنقاذ وغيرها.

وقال المتحدث وو تشيان في تصريحات على موقع الوزارة إن سفن الصين وصلت إلى يانجون عاصمة ميانمار يوم الخميس في زيارة مدتها أربعة أيام.

وأضاف أن الصين ترغب في تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتعاون مع ميانمار بينما تعملان معا على حماية السلام والاستقرار في المنطقة وتوثيق العلاقات الثنائية.

ووصلت السفن في نفس يوم اتفاق الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا على إطار لميثاق عمل في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ويجيء هذا بعد أن التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين مع أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تعمل وزيرة لخارجية ميانمار وهي زعيمة لحكومتها المدنية من الناحية الفعلية.

وكانت للصين علاقة وثيقة مع حكومة ميانمار العسكرية السابقة وهي تتابع بحرص عملية التحول الديمقراطي في جارتها الجنوبية.

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