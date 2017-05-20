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السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

2017-05-20 10:18:06
أ ش أ

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة اليوم السبت، متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقررة غدا بالرياض.

كان عبد الفتاح السيسي قد تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية الأمريكية، التي تعقد بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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