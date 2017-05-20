أثني الكاتب والحقوقي الجزائري الشهير “أنور مالك” على القمة الإسلامية المنعقدة بالرياض والذي سيكون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضيف شرف فيها حيث أكد أنها تتعلق بمصالح دول تواجه تحديات كبرى .

وقال “مالك” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أثق بقيادة #السعودية لأنها تعمل لصالح ما أناضل لأجله خاصة تمدد مشروع إيران وقمم الرياض لا تتعلق بأمزجة أفراد بل بمصالح دول تواجه تحديات كبرى”.

ويشارك في قمة الرياض أكثر من 50 قائدًا من البلدان العربية والإسلامية، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا يعبر فيه عن آماله في رؤية سلمية للإسلام .