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وصول شحنة ذرة من أوكرانيا إلى ميناء الإسكندرية‎
مصر المقاصة

وصول شحنة ذرة من أوكرانيا إلى ميناء الإسكندرية‎

2017-05-20 10:22:05

وصلت الباخرة “فايبك” قادمة من أوكرانيا إلى ميناء الإسكندرية وتحمل شحنة ذرة تزن 50 ألف طن.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إنه تم تفريغ حمولة الباخرة في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وفحص الشحنة والتأكد من خلوها من الحشرات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيدا لتبخيرها وإرسالها للمطاحن بالمحافظات الأخرى، منوها بسير حركة تداول الحاويات والبضائع داخل الميناء بصورة طبيعية مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بالإدارات المختلفة.

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