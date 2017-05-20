إقبال عربي كبير على مسابقة مسافرون للإبداع في القصة والسيناريو2017-05-20 09:37:14
حققت مسابقة القصة والسيناريو التي تنظمها جمعية مسافرون للفن والإبداع بالتنسيق مع شركة ترافيلرز ميديا حالة كبيرة من الحراك بين الشباب الموهوبين والمتميزين في مصر والوطن العربي.
وتًقدم للمسابقة في الأسبوع الأول من بداية الإعلان عن المسابقة قرابة 120 سيناريو وقصة من مصر والجزائر والأردن والمغرب وسوريا والعراق وفلسطين وتونس وسوريا.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للفن والإبداع ان المسابقة حققت نجاحا ملحوظا في فترة قصيرة طبقا لعدد المتقدمين حتى الان ونوعية القصص والسيناريوهات المتقدمة وتؤكد ان المسابقة ستسفر عن كتاب متميزين وموهوبين سيكون لهم مستقبل عظيم إنشاء الله.
وأصاف عاطف عبد اللطيف أن هناك مجموعة عمل تستقبل قصص وسيناريوهات كل المتسابقين المرسلة حتى يوم 1 يوليو القادم عبر صفحة المسابقة على الفيس بوك “مسابقه مسافرون للإبداع” أو الايميل info@travellersmedia.net.
وأوضح عاطف ان الأعمال المقدمة متنوعة ما بين قصص وروايات وسيناريوهات ومسلسلات وكلها تم تجهيزه في ملفات ليتم عرضها على اللجنة التي ستقيم الأعمال وتختار الفائز منها.
وحول شروط المسابقة للموهوبين في كتابة القصة و السيناريو قال عاطف عبد اللطيف أنه لا يوجد أي شروط خاصة للاشتراك أو أي مرحلة عمرية ويرحب بمشاركة الشباب مؤكدا أن كل ما يهم هو تقديم قصة او سيناريو ينال إعجاب لجنة التحكيم.
الجدير بالذكر أنه سيتم منح القصص والسيناريوهات الثلاثة الأوائل بجوائز بالإضافة إلى منح جائزة خاصة لأفضل سيناريو فيلم قصير كذلك إنتاج السيناريو أو القصة الفائزة بالمركز الأول من خلال شركة ترافيلرز ميديا الشريك الأساسي والراعي مع جمعية مسافرون للفن والإبداع.
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