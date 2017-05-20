للمطالبة برحيل مادورو
المعارضة تعد بتنظيم أكبر مظاهرة اليوم في فنزويلا2017-05-20 09:37:15
وعدت المعارضة الفنزويلية بان تنظم اليوم السبت “أكبر عرض لقوتها” منذ بداية موجة الاحتجاجات، مطلع إبريل، للمطالبة برحيل الرئيس الاشتراكى نيكولاس مادورو.
وينوى معارضو الرئيس الاحتفال بمرور خمسين يوما على بدء التظاهرات فى الاول من إبريل، وقال خوان اندريس ميخيا احد النواب الشباب الذين يقودون التظاهرات “ليوم المقاومة الخمسين، سننظم اكبر عرض للقوة فى هذه الفترة”.
وأضاف فى مؤتمر صحفى، أن الهدف هو ان “نظهر للذين يعتقدون انهم سيدفعوننا الى التراجع اننا نشيطون اليوم اكثر من اى وقت مضى وأن مشاركة الشعب تزداد من اجل التغيير”.
وتشهد فنزويلا منذ الاول من إبريل موجة من التظاهرات وأعمال العنف. وتفيد آخر حصيلة نشرتها النيابة العامة الجمعة أن الاحتجاجات أسفرت عن سقوط 47 قتيلا، وتسعى المعارضة التى تشكل الأكثرية في البرلمان منذ اواخر 2015 الى دفع الرئيس إلى التنحي عبر انتخابات عامة مسبقة.
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