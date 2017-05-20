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مقتل 5 أشخاص إثر اندلاع النيران في عبارة ببحر جاوة
غرق عبارة

مقتل 5 أشخاص إثر اندلاع النيران في عبارة ببحر جاوة

2017-05-20 09:31:57
أ ش أ

أعلنت السلطات الأندونيسية اليوم السبت مقتل 5 أشخاص وانقاذ نحو 190 اخرين عقب اندلاع النيران فى عبارة ببحر جاوة .

ونقلت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية عن يوليوس ادرافيدا باراتا المتحدث باسم وزارة النقل الأندونيسية قوله إنه لم يعرف بعد ما اذا كان هناك أية ركاب او افراد مفقودين.

وأشارت الشبكة الى ان الحادث وقع على بعد 3 كيلومترات من جزيرة ماساليمبو، وان العبارة المنكوبة كانت تحمل ايضا العديد من السيارات والشاحنات.

وقد قامت السلطات بالدفع بطائرتين هليكوبتر وعدد من السفن للمساعدة فى جهود البحث بالمنطقة.

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