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صباحي: أدعم أي مرشح للرئاسة تتوافق عليه القوى الوطنية
المرشح الرئاسي حمدين صباحي

صباحي: أدعم أي مرشح للرئاسة تتوافق عليه القوى الوطنية

2017-05-20 09:31:01
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قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي: إن مصر الآن بحاجة لشخص يستحوذ على اتفاق أوسع مني، فقد خضت الانتخابات وأديت واجبي وأصبحت محل خلاف، مشيرا إلى أن الخلاف مع أعداء الثورة من نظامي مبارك والإخوان أمر طبيعي.

وأضاف “صباحي” في حوار لجريدة القدس العربي: كان لي الشرف أن أكون وسط الناس ونحن نسقط مبارك وحكم الإخوان، لكن هناك اختلاف في صفوف من أعتقد أنهم قوى ثورية، بشأن صورتي ودوري.

وتابع: «أعتقد أن هذه القوى من حقها أن تجد شخصا أقل خلافية وأكثر توافقا؛ لأن معركتها أهم من الدور الفردي الذي يمكن أن أؤديه، وأنا مستريح أنني لا أقدم نفسي بهذا السباق، لكن واجبي أن أقف مع أي مرشح تتوافق عليه القوى الوطني».

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